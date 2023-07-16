تعرف على مدرسة مياه الشرب ببنى سويف.. تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية

بنى سويف هانى فتحى

تعد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف، من أهم المدارس البديلة للثانوية العامة، والتى تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وتقول المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، لـ"اليوم السابع" أن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، تعد واحدة من أربع مدارس تتواجد فى اربع محافظات على مستوى الجمهورية، مشيره إلى أن المدرسة توفر تدريبًا لطلابها خلال الدراسة، و فرص عمل لهم الطلاب فور تخرجهم.

وأضافت المهندسة دينا عمر، أن المدرسة تضم تخصصات تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب، وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة ومراقبة جودة مياه الشرب.

وتابعت المهندسة دينا المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة فقط عام 2023،مشيرة إلى أنه يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.