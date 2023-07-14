اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 05:08 م
أكرم القصاص
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إزالة 110 حالات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات ببني سويف

الجمعة، 14 يوليو 2023 04:00 م
إزالة 110 حالات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات ببني سويف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم"أمس الخميس"إزالة  14حالة تعد على مساحة 13 قيراط أرض زراعية،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 110 حالات تعد منها ( 73حالة تعد مباني على مساحة 9297 متر+ 37حالة زراعة على مساحة فدان و15 قيراطاً) وذلك بعد مرور أسبوع على انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 21 ، والتي بدأ تنفيذها منذ السبت الماضي.

 تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي،وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر  حتى 28 يوليو الجاري  .


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تعديات على الأراضي الزراعية ببنى سويف



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