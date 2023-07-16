تعرف على شروط وكيفية التقديم لمدارس التمريض بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إن مديرية الشؤون الصحية، أتاحت رابطا للتقديم في مدارس التمريض ، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام من أبناء المحافظة، للمرحلة الأولى بحد أدنى 260 درجة.

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه يمكن التقديم لـ مدارس التمريض في الإسماعيلية من الطلاب والطالبات الحاصلين على مجموع 260درجة فى الشهادة الإعدادية.

وأوضح أن أولوية القبول بالأعلى مجموعا، واجتياز الاختبارات، اعتبارا من الأحد 9 يوليو وحتى الأحد 23 يوليو الجاري عبر الرابط المتاح.وأشار إلى أن مدارس التمريض 2023 في الإسماعيلية، تشمل مدرسة التمريض بنات بالمستقبل، ومدرسة التمريض بنين بالمستقبل ومدرسة التمريض المشتركه بالتل الكبير، ومدرسة التمريض بنات بالقنطره غرب ومدرسة التمريض بنات بالقنطره شرق.

وأشار إلى أنه يجرى اختيار أكثر الطلاب حصولاً على الدرجات، بدء من 260 درجة فما فوق، وبدء تخفيض الدرجات حال عدم الوصول إلى العدد الكافي.

وعن شروط القبول بمدارس التمريض بالإسماعيلية ان يكون الطالب اوالطالبة قد حصل على درجة 260 درجة فى الشهادة الإعدادية من إحدى مدارس محافظة الإسماعيلية وأن يكون من ابوين مصريين وبالنسبة للشهادة الإعدادية الازهرية فإنه ستكون هناك معادلة للقبول بمدارس التمريض.

رابط التقديم فى مدراس التمريض بالإسماعيلية