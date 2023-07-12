شروط الالتحاق بمدرسة تمريض مستشفى سوهاج التعليمى.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مستشفى سوهاج التعليمى فتح باب القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للعام الدراسى 2023 / 2024، وحددت الهئية عددا من الشروط والقواعد الخاصة بالقبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض.

ويقدم "اليوم السابع" أهم الشروط والقواعد المنظمة للقبول والمناطق السكنية التى تقبل منها المدرسة..

1. الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها فى ذات عام التقدم ( مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم بالدرجات) مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية بمجموع 230 ولا يعتبر هذا الحد الأدنى للقبول.

2. أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها علي الشهادة المذكورة علي أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حدة ( المربع السكنى ) حرصا على مبدأ التوطين ولا يقبل طالبات من خارج المحافظه .

3. المتقدمة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك .

4. عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة ألا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين ( 25 – 30 ) طالبة .

5. تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

6. ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

7. ألا تكون بطاقه الرقم القومى للأب / الأم أو لمن لديه الولاية التعليمية محدثة أقل من عامين.

8. حال وفاة الأب أو انفصال الزوجين وحصول الطالبة على شهادة إتمام التعليم الأساسي فقط ( الصف الثالث الإعدادى ) من نفس المحافظة إحضار ما يفيد من المستندات الآتية :- (بطاقة الرقم القومى لولى الامر (الوالد / الوالدة ) أو من له الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق ثلاث سنوات على الاقل .

9. الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا ثم يشترط اجتياز الاختبارات الآتية :-

- اختبار الإملاء فى اللغة العربية واختبار القدرات ويشمل اختبار القدرات ما يلي سواء تحريريا أو شفهيا ( اختبار لغة إنجليزية – القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى ) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70%من درجة كل مادة.

- ثم اجتياز كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات ( الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية – قوةالملاحظة – اللباقة في الحديث –سرعةالاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة- الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله – المظهر العام – سلامة النطق –التناسق بين الطول والوزن) .

- ثم الكشف الطبي :- بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ( كشف نظر – كشف باطني – اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة ) والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة علي أن يتم توقيع الكشف الطبي للطالبات المقبولات فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة .

وأوضح المستشفى القواعد التالية:

• لاتعتبر الطالبة مقبولة الا بعد الانتهاء من اجراءات التنسيق واعلان النتيجة وفى هذه الحالة تكلف بتقديم الأوراق الأصلية خلال موعد نهائى تحدده الهيئة ولا يعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

• مع العلم بأن الاختبارات ستجرى لمرة واحدة فقط ولن يتم إعادتها مرة اخرى تحت أى ظرف من الظروف

• لا يوجد استثناءات فى القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهوريه .

في حال اجتياز المتقدمات الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الاقرارات الاتية :-

• اقرار علي ولي الأمر بأن الطالبة لاتعتبر مقبوله الا بعد الانتهاء من اجراءات التنسيق واعلان النتيجة ,وفى هذه الحالة تكلف بتقديم الأوراق الاصلية خلال موعد نهائى تحدده الهيئة ولا تعتبر الطالبة مقبوله ألا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل .

• تعهد علي الطالبة وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان .

• عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة .

• عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخري طوال فترة الدراسة حيث ان القبول يتم طبقا لاحتياج كل مركز ادارى لكل محافظة ويتم التكليف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز.

• التعهد فى حال اكتشاف التزوير فى أوراق الطالبة خلال سنوات الدراسة يتم فصلها نهائيا .

ويحق للجنة إضافة ما تراه مناسبا من فحوصات واختبارات .

والتقديم اونلاين فقط متاح اعتبارا من الخميس الموافق 6/7/2023 حتى الأربعاء الموافق 19/7/2023 (14 يوم ) فقط عن طريق اللينك

https://tatc-gothi.gov.eg/product/nursing

ولن تقبل أى طلبات باليد نهائيا، علما بأن قيمة ملف التقديم (150جنيها) تدفع بالفيزا فقط عن طريق رابط التقديم، مع العلم الاوراق المقدمه (صور الشهادات والرقم القومي ..... الخ) وقيمه ملف الالتحاق لاتسترد في حاله عدم القبول، والمدارس التابعه للهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية منتشرة بأنحاء الجمهورية والتقديم لها سيكون طبقا للمربع السكنى والمحافظة المكتوبة بجوار اسم كل مدرسة

سوهاج (سوهاج التعليمي - بنات فقط )

المربع السكني ( قسم أول وقسم ثاني بالإضافة إلى :جزيرة محروس – عرب الإطاولة – مدينة ناصر – خلف مستشفى الجامعة – نجع فاضل – نجع سليمان حمد- نجع ابوشجرة – شارع الجمهورية – شارع 15 – شارع أسيوط سوهاج – الزهراء – الحميات – الثقافة –الشهيد – العمري 0 الحويتي – المخبز الالي – المحطة – نجع مطرود – الشيخ خليفة – الشيخ خضر – الشوش – روافع القصير – القنابرة – المحامدة البحرية – نجع سعودي – نجع طرخان).



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