تعرف على الفرق بين الإجهاد الحرارى وضربة الشمس

كتبت إيناس البنا

مع شدة درجات الحرارة فى فصل الصيف ، يزداد معه خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة ، بما في ذلك الإجهاد الحراري وضربة الشمس. هاتان الحالتان ناتجة عن التعرض المطول لدرجات حرارة عالية وغالبًا ما تظهر في الأفراد غير المستعدين بشكل صحيح للطقس الحار. ومع ذلك ، في حين أنهما يشتركان في بعض أوجه التشابه ، إلا أن هناك اختلافات كبيرة بينهما ، وفهم هذه الاختلافات أمر بالغ الأهمية للتشخيص والعلاج المناسبين.

الإرهاق الحراري هو حالة تحدث عندما يسخن الجسم بشكل مفرط ويكون غير قادر على تبريد نفسه. عادة ما يحدث بسبب التعرض المطول لدرجات حرارة عالية وهو أكثر شيوعًا لدى الأفراد غير المعتادين على الطقس الحار. وفقا لموقع "OnlyMyHealth" ، إذا كان بإمكانك الاسترخاء في غضون 30 دقيقة من التعرض للإجهاد الحراري ، فلن تحتاج عادةً إلى عناية طبية فورية. يجب التعامل معها كحالة طارئة إذا تطورت إلى ضربة شمس. علامات التحذير من الإرهاق الحراري وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن العلامات التحذيرية للإجهاد الحراري هي كما يلي: إذا كنت تعاني من التعرق الشديد والغثيان أو القيء وبرودة الجلد وشحوبه ورطوبته ، فربما تكون قد عانيت من الإرهاق الحراري. بالإضافة إلى ذلك ، النبض السريع والضعيف والإرهاق والضعف والدوخة وتشنجات العضلات والصداع والنزاهة هي علامات التحذير من ضربة الشمس. ماذا تفعل عندما تعاني من الإرهاق الحراري أوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالانتقال إلى مكان بارد وإرخاء الملابس. يمكنك أخذ حمام بارد أو وضع ملابس باردة ومبللة على جسمك. بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من شرب الماء لتقليل آثار الإنهاك الحراري. اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا كنت تتقيأ ، وستزداد الأعراض سوءًا وتستمر لأكثر من ساعة. ما هي ضربة الشمس تعتبر ضربة الشمس حالة أكثر خطورة من الإنهاك الحراري وتحدث عندما يفشل نظام تنظيم درجة حرارة الجسم ، وتصل درجة حرارة الجسم إلى (39.4 درجة مئوية) أو أكثر.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن العلامات التحذيرية لضربة الشمس هي كما يلي.