أطعمة ترطب جسمك فى الصيف وتحميك من ضربة الشمس.. أبرزها البطيخ

يصبح البقاء محميًا من أشعة الشمس الحارقة أمرًا بالغ الأهمية مع حرارة الصيف الشديدة، وفى حين أن الواقى من الشمس والقبعات والظل أدوات أساسية لحماية أنفسنا، فإننا غالبًا ما نتجاهل أهمية التغذية السليمة والترطيب، يمكن أن يلعب تناول الأطعمة المناسبة دورًا مهمًا فى منع ضربة الشمس، وهي مرض شديد مرتبط بالحرارة، وفى هذا التقرير سوف نستكشف مجموعة من الأطعمة التى يمكن أن تساعد فى الحفاظ على برودة جسمك وحمايتك من ضربة الشمس، بحسب موقع mirshi.
أطعمة ترطب جسمك فى الصيف وتحميك من ضربة الشمس
1. البطيخ
البطيخ هو المفضل في الصيف حيث تتكون هذه الفاكهة المنعشة من 92% من الماء، وهي غذاء ممتاز للترطيب، يساعد محتواه المائي العالي على تنظيم درجة حرارة الجسم واستبدال السوائل المفقودة بسبب التعرق المفرط، بالإضافة إلى ذلك يعتبر البطيخ غنيًا بالإلكتروليتات والفيتامينات A و C ، والتي تعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض المرتبطة بالحرارة.
2. الخيار
3. ماء جوز الهند
4. الخضراوات الورقية
الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس ليست مغذية فقط لكنها فعالة أيضًا في منع ضربة الشمس، هذه الخضراوات مليئة بالماء والألياف، ما يعزز الترطيب والهضم الصحي. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز قدرة الجسم على تحمل الإجهاد الحراري.
5. النعناع
يشتهر النعناع بخصائص التبريد والنكهة المنعشة، يمكن أن يساعد استهلاك أوراق النعناع أو إضافتها إلى المشروبات على تبريد الجسم من الداخل، يحفز النعناع الغدد العرقية، ويعزز التبريد التبخيرى، ويقلل من خطر ارتفاع درجة الحرارة، كما أنه يساعد على الهضم ويخفف من الغثيان، وهو عرض شائع لضربة الشمس.
6. الزبادى
7. ثمار الحمضيات
تعتبر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت خيارا ممتازا أثناء الطقس الحار، فهى محملة بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الحرارة، توفر هذه الفاكهة أيضًا ترطيبًا وتساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليت، ما يقلل من خطر الإصابة بضربة الشمس.
8. الطماطمالطماطم أحد مضادات الأكسدة القوية التى تحمى الجسم من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تحتوي الطماطم أيضًا على نسبة عالية من الماء والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعلها إضافة قيمة لوجبات الوقاية من ضربة الشمس.
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