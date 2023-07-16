اليوم السابع
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تستهدف 40 قرية فى 11 يوما

تدشين مبادرة "قريتى جميلة ونظيفة" بقرى مجلس مدينة بنها

الأحد، 16 يوليو 2023 12:08 م
تدشين مبادرة "قريتى جميلة ونظيفة" بقرى مجلس مدينة بنها قرية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بقيادة المحتسب محمد عبد الحميد مرعي رئيس المدينة، تدشين مبادرة "قريتي جميلة ونظيفة" اعتبارا من، اليوم الأحد، الموافق 16 يوليو، وتستمر حتي 27 يوليو الجاري، موضحا أن المبادرة تستهدف 40 قرية من قرى الوحدة المحلية ببنها.

وكشف مجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية، في بيان له، أن المبادرة تستهدف نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة، بالإضافة إلى زراعة 3000 شجرة مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وكذلك دهان أسوار المدارس والمنشآت الحكومية بالقرى، وأيضا صيانة ودهان أعمدة الإنارة العامة، تطوير مناطق المقابر ورفع كفاءتها، تمهيد الطرق والشوارع.

وتابع، أن مبادرة "قريتي جميلة ونظيفة" تستهدف أيضا توقيع الكشف الطبي مجانا لغير القادرين ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمشاركة الوحدات المحلية والإدارة الصحية والشباب والرياضة.

 


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صحة القليوبية

مبادرة قريتي جميلة ونظيفة

قريتي جميلة ونظيفة

مجلس مدينة بنها

100 مليون شجرة

100 مليون صحة



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