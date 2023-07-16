بيت الشعر بالأقصر يكرم 4 شعراء فائزين فى مسابقة المواهب الأدبية

الأقصر – أحمد مرعى

نظم بيت الشعر بمحافظة الأقصر ، فعاليات أمسية شعرية للاحتفاء بأربعة شعراء من الفائزين في مسابقة المواهب الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر، وهم: "الشاعرة شيرين مجدي، والشاعر طارق صقر، والشاعر نور الدين نادر والشاعر محمد غازي النجار"، حيث قام بتقديم الأمسية الدكتور الشاعر النوبي عبد الراضي.

وبدأت الأمسية بالشاعرة شيرين مجدي شاعرة مصرية مواليد محافظة الجيزة عام 1999، والتى تخرجت في كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 2021، حيث بدأت كتابة الشعر في سن مبكرة، وحصلت على جائزة جامعة القاهرة للشعر الفصيح عام 2021، وحصلت قصيدتها قنديل على جناح عصفور على جائزة روز اليوسف الكتاب الذهبي عام 2022، وشاركت في احتفالية بيت الشعر بالأقصر باليوم العالمي للشعر عام 2022، وفاز ديوانها الأول أغنية وراء النافذة بجائزة المجلس الأعلى للثقافة 2023، والتى أنشدت ما يلي:- (العودُ لمَّا اشْتَهى مَوَّالَ صاحِبِهِ.. بكى غُصونًا على آذَانِ حاطِبِهِ.. فصَارَ كالغَابِ لو غنَّى تموتُ عصافِيرٌ.. وصبَّ الخريفُ الاصفرِارَ بِهِ أصابِعُ الرِّيحِ صارَتْ فِي الصِّبا.. تتمشَّى دون ثوبٍ ودوَّتْ في مطارِبِهِ لو كان في شَجَرٍ والأرضُ تحضنُهُ.. لظلَّ يورِقُ أهلًا من أقارِبِهِ بلا ذراعينِ أو أهلٍ يسافِرُ.. حتَّى الرِّيح مالَتْ وتاهَتْ عن حقائِبِهِ البحرُ يبكِي بلا دمعٍ يدفئِهُ.. والموجُ يولدُ من عينيْ مراكِبِهِ أكادُ أفهمُ بحرًا يزدري سفنًا يسقِي شُجيرًا لينمو في رواسِبِهِ).

ثم تلاها الشاعر طارق صقر شاعر مصري تخرج في كلية دار العلوم، والذى له تحت الطبع "بلا أثر من غبار الطريق" ديوان فائز بجائزة المجلس الأعلى للثقافة، وله أيضًا تحت الطبع "واحد درجة مئوية" ديوان عن أزمة التغير المناخي" وله أيضًا "قبيل ارتطام الوعل الساقط من أعلى الجبل" ديوان نثر، وقدم مايلي:- (1مْ (1 درجة مئوية) درجةٌ واحدةٌ زائدة في حرارة هذا العالم.. تمحو حضارةً عريقةً تطلُّ على البحر.. درجة مئوية زائدة تغرقُ آلهةً قدامى لتحومَ حولَها الأسماكُ الصغيرةُ والكبيرة.. وتَطمسُ طلاسمَ سحريةً على جدار.. كتبها عاشقٌ ليلتقيَ بعشيقته في الليل بعيدا عن عيون الشرطةِ والناس.. درجةٌ زائدةٌ تُشعلُ الهواء وتجعل الفراشات تبحث عن موطنٍ آخر للجمال).

ثم استمع الجمهور بعد ذلك إلى الشاعر نور الدين نادر شاعر مصري، صدر له ديوان "لا شيء إلا الفضول" عن المجلس الأعلى للثقافة، كما يصدر له قريبًا ديوان "سوق الوقت" عن المجلس الأعلى للثقافة أيضًا، فاز بمسابقة طلعت حرب والمجلس الأعلى للثقافة، والاتحاد المصري للثقافة ومهرجان إبداع، ومسابقة جامعة القاهرة المفتوحة، كما واختتمت الأمسية بالشاعر محمد غازي النجار شاعر مصري من مواليد محافظة كفر الشيخ، صدر له "إنها تتراءى لي" وهو الديوان الفائز في مسابقة المجلس الأعلى للثقافة دورة "خيري شلبي" 2020م في شعر الفصحى، كما فاز مخطوط ديوانه "وتخفي في نفسك ما الشعر مبديه" في مسابقة المجلس الأعلى للثقافة دورة "شاكر عبدالحميد" 2023م فرع شعر الفصحى، كما صدر له عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ديوان "حين كانت الأرض قابلة للحياة.