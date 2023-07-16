تدريب طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر على الصناعات الخشبية والسياحية

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر ، لأول مرة بعد نهاية العام الدراسي الأول في جامعة طيبة التكنولوجية، دخول طلاب برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات التدريب الصيفي، في المنشآت الصناعية المرتبطة بتكنولوجيا الصناعات الخشبية والتصنيع الغذائي، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حموده محمد، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ومن جانبه يقول الدكتور حموده دردير، عميد الكلية، أن التدريب شمل أماكن عدة حسب رغبة الطلاب وبمشاركة الجامعة مع الجهات الصناعية والغذائية لكسب المهارات العملية في تكنولوجيا صناعة الأخشاب وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، إذ تلقى طلاب برنامج الصناعات الخشبية تدريباتهم العملية في كل من: مصنع الخشب الحبيبى كوم امبو، مصنع أخشاب عماد رأفت بالغردقة، شركة نجع حمادي لإنتاج وتصنيع الأخشاب مركز نجع حمادي - محافظة قنا، مصنع furniture mix بمدينة دمياط، شركة Sunny Group بمدينة بدر بالقاهرة، مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بقوص، شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية - قطاع الآلات والمعدات.

وتابع عميد الكلية، لـ"اليوم السابع"، إنه شارك الطلاب في عدة مشاريع عملية من حيث التصميم والتنفيذ والطلاءات، كما جرى التدريب على عمليات مختلفة في تصنيع الأخشاب من التجميع والكبس والدهانات والتصنيع بالماكينات التقليدية والرقمية والحرف اليدوية مثل فن الاويما، كما جرى تدريب الطلاب على أهمية إعادة التدوير لتصنيع منتجات الاخشاب تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تدرب الطلاب بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، على مراحل إعادة تدوير مخلفات قصب السكر لإنتاج الخشب الحبيبي.

أما فيما يخص تدريبات برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، فقد تلقى الطلاب تدريباتهم العملية في الأماكن التالية: شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بقوص، مصنع الباسم للحلاوة الطحينية والطحينة بالمدينة الصناعية بكلاحين قفط، قسم الجودة بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فندق الهيلتون بالأقصر عن تصنيع الحلويات وسلامه الغذاء، وتعرف الطلاب خلال تدريباتهم العملية على مراحل تصنيع المنتجات الغذائية بالمصانع والأجهزة والمعدات المستخدمة وكما تنوعت التدريبات على إعداد تصنيع المواد الغذائية في الفنادق الخمس نجوم والتعرف على سلامة الغذاء والنقاط الحرجة وامتد التدريب الى إدارة الجودة بالمستشفيات والتصنيع الغذائي ذو الصلة.

كما أكد الدكتور حموده دردير،. عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن جميع الطلاب سيبدأون بكامل التوزيع بداية من الأسبوع المقبل، طبقا لخطة متكاملة بتوجيهات مباشرة من رئيس الجامعة، لتعزيز قدرات الطلاب وبناء مهاراتهم طبقا للجدارات المستهدفة لخريجي برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وسيتم الانتهاء من توزيع جميع الطلاب بشكل مرن يتماشى مع رغبات الطلاب وبالقرب من محل إقامتهم وتوجيه بعض الطلاب للحصول على أماكن التدريب، ومن جانبه قدم رئيس الجامعة، الشكر لعميد الكلية والهيئة المعاونة بالكلية، لمتابعة الطلاب في مواقع التدريب والقيام بأعمال المتابعة بشكل يومي مع الطلاب وجهات التدريب وإعداد تقرير مفصل بنهاية التدريب من قبل الطلاب، متمنيا لهم التوفيق في التدريب الصيفي.

كما بدأ طلاب برنامجي تكنولوجيا الخدمات الفندقية وتكنولوجيا السياحة والسفر، بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، بجامعة طيبة التكنولوجية، برنامج التدريب الصيفي بالفنادق السياحية الكبرى وشركات السياحة والسفر،. تحت إشراف كل من: د. صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية والمشرف على التدريب، ود. صباح محمد، منسق برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر، والمشرف على التدريب، ود. أسماء محمد أحمد، المشرف على التدريب، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية.

وأوضح الدكتور محمد رسلان، المشرف على الكلية، أنه جرى توزيع طلاب برنامج الخدمات الفندقية على سلاسل الفنادق العالمية في الأقصر، إذ تلقى الطلاب تدريباتهم العملية في أعمال المكاتب الأمامية، بداية من قسم التليفونات، مرورا بقسم الحجز وقسم الاستقبال، وعلاقات وخدمة العملاء، وبالنسبة للإشراف الداخلي، حيث إنه بالنسبة لطلاب برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر، فقد تم توزيعهم على عدد من المنشآت السياحية طبقاً لرغبات الطلاب وبتنسيق من الجامعة مع تلك المنشآت مثل الشركات السياحية وشركات الطيران، إذ تلقى الطلاب تدريباتهم العملية في أقسام الاستقبال بالفنادق المنتشرة في ربوع مصر في محافظات الأقصر واسوان وسفاجا والغردقة وسوهاج والمنيا وأسيوط والقاهرة.

وأشار المشرف على الكلية، إلى أن التدريب تضمن، التعرف على أقسام شركات السياحة وأهم المسميات الوظيفية بها وتعرفوا على الأنماط السياحية التي تعمل بها هذه الشركات ونماذج من البرامج السياحية مع كيفية تسعيرها، وكيفية تصميم الكتيبات السياحية للبرامج والرحلات السياحية، أما في الفنادق فقد تدرب الطلاب، على خدمات الاستقبال في الفنادق وكيفية ملئ بطاقات التسجيل وغيرها، وتابع: وفي شركات الطيران، تعرف الطلاب على تسعير تذاكر الطيران وكيفية حجزها على نظم الحجز بالكمبيوتر المختلفة، واكتساب المعارف والمهارات الخاصة بالتطورات والتغيرات في شركات الطيران والتعرف على أنواع تذاكر الطيران، والتفرقة بين الأنواع المختلفة للتذاكر، وتطبيق أنظمة الحجز الالكتروني، واكتسب الطلاب، خبرات التعامل مع العملاء المصريين والأجانب والجنسيات المختلفة، وتعزيز استخدام التكنولوجية الحديثة، في الحصول على المعلومات وإعداد التقارير السياحية، وبصفة عامة، فقد اكتسب الطلاب مهارات العمل ضمن فريق وحل المشكلات والتعامل مع شكاوي العملاء ومواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة السياحية.

وذكر الدكتور محمد رسلان، المشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، أنه عقب الانتهاء من البرنامج التدريبي للبرنامجين والذي يستغرق 6 أسابيع، سوف يجرى عمل مقابلة شخصية مع الطلاب، للتعرف على المهارات التي اكتسبها الطلاب، وتقديم تقرير مفصل سيتم رفعه لرئيس الجامعة، وأردف أنه سيتم عمل زيارات ميدانية لمتابعة أعمال التدريب بالبرنامجين، من قبل الهيئة المعاونة، بالبرنامجين، المكونة من؛ الدكتور مصطفى صفوت، والدكتورة سارة عبدالراضي، المدرسان المساعدان ببرنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر، وهاجر أحمد، ورحاب عبدالرسول، أعضاء الهيئة المعاونة ببرنامج تكنولوجيا السياحة والسفر، وأحمد مصطفى، وفاطمة عبدالحميد، وعلي العجمي، أعضاء الهيئة المعاونة ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية.