اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بدء تشغيل حقل الشرارة النفطى فى ليبيا

الأحد، 16 يوليو 2023 05:00 ص
بدء تشغيل حقل الشرارة النفطى فى ليبيا ليبيا - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مهندسين في حقل الشرارة النفطي، ببدء تشغيل الحقل تدريجياً، وذلك بعد إغلاقه من قبل محتجين على اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في طرابلس.

وأضافت مصادر الوكالة أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح الأحد، لافتة إلى إنتاج 30 ألف برميل من أصل 290 ألف برميل يومياً.

وكان حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يومياً، هدفاً دائماً للمحتجين المحليين لأسباب ومطالبات سياسية متعددة.

ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب شرق ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس للعمليات النفطية مع شركتي ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية.


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