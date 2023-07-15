اليوم السابع
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انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

السبت، 15 يوليو 2023 03:57 م
انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع تحصين الماشية
كتبت أسماء نصار

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انطلقت اليوم الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى جميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقالت وزازة الزراعة إن الحملة تعمل من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية .


وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.


الزراعة

الحمى القلاعية

الثروة الحيوانيه

وزير الزراعة



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