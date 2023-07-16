النيابة الإدارية بالإسكندرية تباشر التحقيق فى حادث عقار باكوس

تباشر النيابة الإدارية بالإسكندرية التحقيقات فى حادث انهيار أجزاء من عقار بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، وطالبت بملف العقار لمعرفة موقفه من الترميمات وسماع أقوال مهندس الحى المسئول.

وكان ورد بلاغ يفيد سقوط بلكونة الدور الثالث والثانى على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس بحي شرق، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ علي تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

هذا وقد أسفر الحادث عن حالتين وفاة، وعدد 3 حالة إصابة وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.