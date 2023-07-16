المشدد 6 سنوات لأب ضرب ابنه حتى الموت في بولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أب بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بتعذيب نجله حتى الموت ببولاق الدكرور.

كانت أحالت النيابة العامة المتهم "احمد.ف" 45 سنة، للمحكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليه تهمه ضرب نجله حتى الموت، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 8438 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.

تبين أنه في يوم 14 أبريل الماضي ضرب نجله الطفل مهند أحمد فكرى، مع سبق الإصرار، لتأديبه وتقويم سلوكه، بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم انهال على نجله ضرباً- فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأنه لم يقصد من تعديه ذلك قتلاً، ولكن أفضى ضربه إلى موت الطفل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز أداتين «قطعة خشبية- سلك كهربائى» استخدما في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية استخدمها في ارتكاب جريمته موضع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.