اليوم السابع
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المرور تضبط 76 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 16 يوليو 2023 12:11 م
المرور تضبط 76 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76146 مخالفة مرورية متنوعة ..من بينها المخالفات التالية:

ـ (23234) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ـ (1104) مخالفة السير بدون تراخيص.

ـ (9) دراجات نارية مخالفة.

ـ  (21) مخالفة موقف عشوائى.

ـ  (9) مخالفات شروط التراخيص.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 


المرور

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