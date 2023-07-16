القليوبية تطلق مبادرة "قريتى جميلة ونظيفة" وتستهدف زراعة 3000 شجرة.. صور

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أطلق، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مبادرة "قريتي جميلة ونظيفة" بقرى "بطا، ورورة" بمركز بنها، ضمن المبادرة التي نظمتها محافظة القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها لرفع كفاءة 40 قرية من قري مركز ومدينة بنها، وتبدأ من اليوم الموافق 16 يوليو حتي 27 يوليو، جاء ذلك بحضور محمد مرعي رئيس المدينة، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأكد المحافظ، أن المبادرة تشتمل على نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة، وزراعة 3000 شجرة مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، ودهان أسوار وأعمدة وصيانة الإنارة العامة، وتطوير مناطق المقابر ورفع كفاءتها وتمهيد الطرق والشوارع وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة الموجودة علي أسوار المدارس والمنشآت الحكومية.

وأشار، إلى أن المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة للحفاظ على الصحة العامة للمواطن القليوبي، وخلق بيئة صحية والتخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية خاصة في فصل الصيف، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة والتي من شأنها التخلص من مخلفات القمامة سواء الصلبة أو المخلفات الزراعية مع رفع تراكمات القمامة أولا بأول، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المبادرة تقييم أداء رؤساء القرى وتكريم المتميزين منهم.

وأضاف، أنه تم إطلاق المبادرة اليوم بقرى ورورة وبطا وجمجرة الجديدة وكفر مويس والرملة وسندنهور ومرصفا وبتمدة ويستمر علي مدار يومي 16 و17 من يوليو الجاري، وتنطلق يومي 18 و19 يوليو في قرى دملو وكفر بطا وجمجرة القديمة ومنية السباع وطحلة وميت عاصم وكفر العرب وكفر عطا الله، ثم تنطلق يوم 20 و22 بقرى ميت الحوفيين وكفر أبو ذكري وميت راضي ونقباس وميت العطار وكفر سندنهور والشموت ومنشأة دياب، ثم تنطلق يومي 24 و25 بقرى كفر الجزار وبقيرة وكفر سعد وشبلنجة ودجوى ومجول وكفر الشموت وجزيرة بلي، ثم تختتم المبادرة فاعليتها بقري عزبة عبدالحميد عطية وعزبة أبو باشا وكفر الأربعين وكفر أبو زهرة وكفر طحلة وفرسيس وكفر الحمام وكفر الشيخ إبراهيم وذلك يومي26 و27 يوليو الجاري.

كما تشمل المبادرة توقيع الكشف الطبي مجانا لغير القادرين ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمشاركة الوحدات المحلية والإدارة الصحية والشباب والرياضة، حيث تفقد الهجان المبادرة مؤكدا علي انتظام العمل بالمبادرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات الصحية المتنوعة إلى جانب خدمات مبادرات رئيس الجمهورية من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية التي تجوب أرجاء المحافظة وكذا تكثيف عمل القوافل التوعوية والتثقيفية بأهمية المبادرة والخدمات التي تقدمها.

واطمأن على تواجد كل الفرق الطبية بمختلف التخصصات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الدائم والمتابعة المستمرة مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام الحملة لتحقيق المستهدف لتقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية.

كما تفقد المحافظ خلال أقسام الوحدة الصحية بقرية ورورة للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وعيادة تنظيم الأسرة لمتابعة انتظام سير العمل بها، والتأكد من توافر جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة، واستفسر من المترددات على الوحدة عن مستوي الخدمة الصحية المقدمة لهن، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المرضى والمترددين على الوحدة من الأمراض والأوبئة.

ووجه الهجان، المسئولين بمديرية الصحة بحسن استقبال المرضى وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم وتكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة علي المنشآت الصحية وخاصة بالقري والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء والارتقاء بمستوي الخدمات الصحية العلاجية المقدمة للمواطنين.



المحافظ يتفقد قرى المبادرة



المشاركين بالمبادرة



تسوية الشوارع بالقرى



تفقد القوافل الطبية بالمبادرة



تفقد الوحدات الصحية



جانب من المبادرة



خلال التدشين للمبادرة



خلال تدشين المبادرة