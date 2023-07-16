"القلب مالوش كبير".. أزمة قلبية تنهى حياة طبيب القلب في الشرقية

سيطرت حالة من الحزن، على أطباء فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية، لوفاة طبيب شباب بسكته قلبية، أثناء العمل، حيث توفى الدكتور على أحمد على شحاتة، طبيب القلب بمستشفى المبرة بالزقازيق، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، وذلك أثناء مباشرة نبطشية عمل بمستشفى خاص.

وأفاد زملاء الطبيب، لـ"اليوم السابع"، أنه كان متزوجا ويضطر للعمل نبطشيات فى مستشفى المبرة بالزقازيق، ويطبق نبشطات فى إحدى المستشفيات الخاصة، لتوفير احتياجاته المادية.

من جانبه قال الدكتور إياد الطحان، أخصائى الجراحة بالمبرة، أنه الدكتور على أحمد شحاتة، كان على خلق، ملتزم فى عمله، ومتعاون مع جميع زملائه، وتجمعه علاقات طبية بكل العاملين بالمستشفى.

و يستعد أهالى قرية سعود التابعة لمركز الحسينية، لتشيع جثمان الطبيب الفقيد، فور لنتهاء التصاريح الخاصة بالدفن.