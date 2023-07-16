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العثور على جثة متحللة لمُسن متوفى منذ 5 أيام فى بورسعيد

الأحد، 16 يوليو 2023 12:17 ص
العثور على جثة متحللة لمُسن متوفى منذ 5 أيام فى بورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، على جثة متحللة لمُسن متوفى منذ قرابة 5 أيام داخل منزل بمنطقة السيد متولي بعدما انتشرت رائحة عفنة تخرج من المنزل.
 
استقبلت مشرحة مستشفى النصر، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، محمد أحمد مغول 80 عامًا، جثة متحللة متوفي منذ قرابة الخمس أيام، عقب العثور عليها داخل عمارة رقم 74 الدور الرابع بمساكن السيد متولي.
 
حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.
 
 
 

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