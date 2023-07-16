العثور على جثة الشاب المختفي من حي سخا بكفرالشيخ.. اعرف التفاصيل

تمكن رجال المباحث بقسم أول كفرالشيخ، بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، والأمن العام، فى حل لغز العثور على جثة" ع.ع.ع.ا" من حي سخا بكفرالشيخ 18 سنة، مقيم بمنطقة سخا، المبلغ بغيابه واختفائه منذ 3 أيام، بعد خروجه من منزله للعمل على توك توك خاص بوالده، حيث عثر على جثته في الزراعات خلف منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطارًا من مأمور قسم أول كفرالشيخ بتلقيه بلاغ من والد الشاب المختفي، بغياب نجله "ع.ع"، 18 سنة مساء الجمعة الماضية، وهاتفه مغلق،بعد خروجه للعمل بالتوك التوك، نظرًا لإصابة والده بجرح في قدمه.

علي الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بالمديرية، وقسم أول كفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث قسم أول كفرالشيخ، والأمن العام، لمعرفة سبب اختفاء الطالب المتغيب، وفحص علاقاته ودائرة معارفه، وبعد يومين من البحث والتحري، عُثر على جثة الشاب، ملقاة بين الزراعات، في منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، حيث انتدبت النيابة العامة، الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها وصرحت بدفن الجثة، وتواصل المباحث جهودها، لمعرفة المتسبب في الجريمة، ومرتكبيها.