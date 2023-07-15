قافلة طبية وأخرى بيطرية بمركزي شباب بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز شباب كفر تيدا التابع لإدارة شباب سيدى سالم، القافلة الطبية البيطرية الشاملة لكلية الطب البيطري، وفق بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وبين جامعة كفرالشيخ، لتقديم الخدمات البيطرية مجاناً، لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، والتي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قدمت القافلة الفحص والعلاج لتحصين الماشية ضد مرض إلتهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام ضمن المبادرة الرئاسية بمركز شباب كفر تيدا، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والدكتور بسيوني عبدالقادر، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ .

كما شهد مركز شباب الكوم الطويل بمركز بيلا، القافلة الطبية وفق بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة، والحملة الوطنية لدعم الرئيس بكفر الشيخ، بإشراف مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية في تخصصات " الرمد، الباطنة، الجلدية، العظام، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة - التحاليل".

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هناك 8 مراكز شباب هى المنوطة بإستقبال القوافل الطبية لهذا البروتوكول، وهي مراكز شباب "الطايفة، الكوم الطويل، ميت الديبة، منية المرشد، بلطيم، سنديون، أبو بدوى، الروس " مضيفاً أن مراكز الشباب تستقبل أيضاً الحملات الطبية لمبادرة "100 مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً استعداد مراكز الشباب لاستقبال المواطنين و القوافل الطبية فى إطار تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية .

كما شهد مركز شباب شنو استكمال المشروع القومي للمراكز الرياضية فى تقديم الخدمات الرياضية لأبناء القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل.



جانب من القافلة الطبية



قافلة بيطرية بقرية



قافلة طبية بمركز شباب ببيلا