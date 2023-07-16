اليوم السابع
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الأحد، 16 يوليو 2023 06:43 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق كبير للغابات فى جمهورية التشيك

الأحد، 16 يوليو 2023 06:15 م
السيطرة على حريق كبير للغابات فى جمهورية التشيك حرائق الغابات
أ ش أ

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تمكن رجال الإطفاء فى جمهورية التشيك، اليوم /الأحد/، من السيطرة على حريق كبير للغابات اندلع بالقرب من بلدة "بيسك" الواقعة فى إقليم "بوهيميا" الجنوبية.

وذكر راديو (براغ الدولى) -فى نشرته باللغة الإنجليزية- أن حريقا يعد الأكبر منذ عدة أشهر اندلع بعد ظهر أمس /السبت/ فى أحد الحقول بالقرب من بلدة "بيسك"، وسرعان ما امتد إلى غابة قريبة، مشيرا إلى أنه تم استدعاء نحو 23 فرقة إطفاء، علاوة على الدفع بـ3 طائرات مروحية لمكافحة الحريق.

واستعرت حرائق فى عدة أجزاء من البلاد أمس بسبب ظروف الطقس الجاف والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، بينما لا يزال الجزء الشرقى من البلاد يخضع لتحذير عالى المستوى من مخاطر نشوب حريق، إلا أنه تم تخفيف التحذير من الحرائق لمعظم أجزاء منطقة "بوهيميا" - التى تحتل الأجزاء الغربية ومعظم الأجزاء الوسطى من جمهورية التشيك - بفضل هطول أمطار على مدار الليلة الماضية.


التشيك

حرائق

حرائق الغابات

بوهيميا



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