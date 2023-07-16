البيت الأبيض يستنكر تلميحات فقد واشنطن سلطتها الأخلاقية بتزويد أوكرانيا بالقنابل

أحمد علوى

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان،الأحد، إنه يستنكر فكرة أن الولايات المتحدة فقدت سلطتها الأخلاقية من خلال تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية.

وقال سوليفان في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "لم تنبع سلطتنا الأخلاقية من كوننا موقعين على اتفاقية مناهضة القنابل العنقودية"، في إشارة إلى معاهدة وقعتها أكثر من 100 دولة تحظر استخدام وإنتاج ونقل وتخزين القنابل العنقودية.

وأضاف "سلطتنا الأخلاقية ومسؤليتنا تجاه أوكرانيا في هذا الصراع تنبع من حقيقة أننا ندعم دولة تتعرض لهجوم وحشي وشرير من جارتها، بالصواريخ والقنابل التي تمطر مدنها، وتقتل مدنييها، وتدمر مدارسها وكنائسها، ومستشفياتها".

وأشار إلى أن "الفكرة القائلة بأن تزويد أوكرانيا بالسلاح من أجل أن يكونوا قادرين على الدفاع عن وطنهم، وحماية المدنيين، هي بطريقة ما تحدٍ لسلطتنا الأخلاقية أجدها مشكوكًا فيها".

ويأتي دفاع سوليفان عن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية بعد أن واجه هو وإدارته انتقادات متزايدة من البعض داخل حزبه. ووصف بايدن القرار بأنه "صعب" لكنه قال إنه يرى أنه من الضروري لأوكرانيا أن تكسب الحرب ضد روسيا.

وأكد البنتاجون الخميس الماضي أنه تم تسليم القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.