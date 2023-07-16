الأرجنتين تسجل ثالث أعلى معدل تضخم فى العالم بعد فنزويلا وزيمبابوى

كتبت ـ فاطمة شوقى

سجلت الأرجنتين في يونيو الماضى، ثاني أعلى معدل تضخم في أمريكا اللاتينية وثالث أعلى معدل في العالم بنسبة 115.6٪ حسب تقرير أصدره البنك المركزى الارجنتينى.

في يوليو، أظهرت البيانات الأولى من الاستشاريين الخاصين بيانات أخرى قريبة من 6.5٪، قبل التسارع الأخير للدولار. بالنسبة للعام، قدرت أحدث التوقعات الواردة في مسح توقعات السوق (REM) الذي نشره البنك المركزي أنه سيغلق عند حوالي 142٪.

ويأتي تراجع ارتفاع الأسعار الذى سجله الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر الماضي مقارنة بشهر مايو تماشيا مع ما حدث في معظم دول المنطقة وأجزاء أخرى من العالم.

وأعلى معدل تضخم في العالم يتوافق مرة أخرى مع فنزويلا مع ارتفاع بنسبة 8.6٪ الشهر الماضي و 429٪ في الأشهر الـ 12 الماضية (مقارنة بـ 458٪ في مايو) ، وفقًا لمرصد التمويل الفنزويلي (OVF) ، وهو مقياس بديل لـ حكومة نيكولاس مادورو. من جانبه ، أعلن البنك المركزي في ذلك البلد عن زيادات قدرها 6.2٪ و 404٪ على التوالي.

وجاءت زيمبابوي في المرتبة الثانية على منصة التتويج بنسبة 176٪ (ضعف ما كانت عليه في مايو) ، وبعد الأرجنتين احتلت تركيا موقعًا عالميًا بنسبة 38٪ والمجر بنسبة 20٪ على التوالي. ولم يُعلن لبنان ، الذي سجل تضخمًا سنويًا بنسبة 260٪ في مايو ، عن بياناته عن الشهر الماضي.

النتائج في أمريكا اللاتينية

في المنطقة، سجلت عدة دول انكماشًا الشهر الماضي، بسبب السياسة النقدية الانكماشية وانخفاض أسعار المواد الغذائية، وخلف فنزويلا والأرجنتين - التي سجلت 6٪ في يونيو ، و 50.7٪ في الفصل الدراسي الأول و 115.6٪ في عام واحد- كانت كولومبيا تقع مع 12.1٪ في الأشهر الـ 12 الماضية (6.1٪ في النصف الأول من العام و 0.3٪ في يونيو) ثم تشيلي بنسبة 7.6٪ (-2.1٪ و -0.2٪ على التوالي).

واحتلت بيرو المرتبة الخامسة بنسبة 6.4٪ في 12 شهرًا (2.5٪ في النصف الاول من العام و -0.1٪ في يونيو) ، وأوروجواي في المركز السادس بنسبة 5.9٪ (3.7٪ و -0.4٪) والمكسيك في المرتبة السابعة بنسبة 5٪ (1.4٪ و 0.1٪).

تليها باراجواى بنسبة 4.2٪ (2.2٪ و -0.3٪) ، ثم البرازيل 3٪ (2.7٪ و -0.1٪) ، ثم بوليفيا 2.7٪ (0.8٪ و 0.2٪) والإكوادور 1.6٪ (0.8٪ و 0.3٪).

وفي أمريكا الوسطى ، برز الانكماش في كوستاريكا ، بنسبة -0.2٪ الشهر الماضي ، و -1.5٪ في فصل دراسي واحد و -1٪ العام الماضي.

وتتوقع هذه التقديرات أن تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق إيجابي مع صندوق النقد الدولي ، مع حجم كبير من المدفوعات التي عوضت جزئياً على الأقل النزيف المستمر للاحتياطيات من البنك المركزي.