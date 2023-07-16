اعرف علامات وأعراض الجرعة الزائدة من فيتامين د

كتبت ميرفت رشاد

فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم أشعة الشمس ، ضروري لصحتك العامة، ينتج جسمك فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس ، يحافظ على قوة جهاز المناعة لديك ، ويعزز امتصاص الجسم للكالسيوم ويحسن مزاجك، يعتبر نقص فيتامين د شائعًا جدًا ، خاصة عند النباتيين، عندما تُترك دون علاج ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى حدوث آلام وآلام وضعف عظامك الآن ، يعرف الجميع أهمية تناول ما يكفي من فيتامين د ونتائج عدم الحفاظ على المستويات المثلى لفيتامين د في الجسم، هذا هو السبب في أن تناول مكملات فيتامين (د) أصبح أكثر شيوعًا من أي وقت مضى ، لا يعرف الكثير الآثار الجانبية المحتملة لاستهلاك الكثير من فيتامين د، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

ما هى علامات وأعراض الجرعة الزائدة من فيتامين" د"؟ تسمم فيتامين (د) أو فرط الفيتامين (د) هي حالة تكون فيها مستويات فيتامين (د) في جسمك أعلى من المطلوب، تتضمن بعض عواقب التسمم بفيتامين (د) ما يلي:

قد يعاني المرء من أعراض مثل ارتفاع ضغط الدم ، وتغير في الصحة العقلية ، ومشاكل في الكلى ، ومشاكل في الجهاز الهضمي.

هل يمكن أن يحدث سمية ناتجة عن الإفراط فى تناول فيتامين" د" ؟

أحد العواقب الرئيسية لسمية فيتامين (د) هو التراكم الزائد للكالسيوم في الدم والذي يُعرف أيضًا باسم فرط كالسيوم الدم، يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم إلى الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول.

إذا لم يتم التحكم في تسمم فيتامين (د) في الوقت المناسب ، يمكن أن يساهم في آلام العظام والأمراض المرتبطة بالكلى، يمكن أن تؤدي جرعة زائدة من فيتامين (د) إلى مشاكل متعلقة بالكلى

ما هي كمية فيتامين د التي يجب أن تستهلكها في اليوم؟

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، يجب أن يستهلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 70 عامًا 15 ميكروجرام أو 600 وحدة دولية من فيتامين د في اليوم.

يجب على المرء أيضًا استشارة خبير لفهم متطلباته اليومية من هذا الفيتامين حسب العمر والتعرض لأشعة الشمس والعادات الغذائية ، لا تتناول المكملات الغذائية دون استشارة خبير.