إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح

كتب ـ عبد الرحمن سيد - أسماء شلبى

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الصف اتجاه أطفيح، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وشددت الإدارة العامة للحماية المدنية ،على اتخاذ إجراءات واحتياطات معينة لتلاشى احتراق السيارات على الطرق، ومنع وقوع حوادث الطرق أو اندلاع الحرائق داخل المركبات، وتشمل قائمة الإرشادات والنصائح لقائدى السيارات ما يلى: