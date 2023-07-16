اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 09:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين على طريق الربع بالدقهلية

الأحد، 16 يوليو 2023 08:28 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين على طريق الربع بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصين، في حادث تصادم سيارتين على طريق الربع بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى على طريق قرية الربع.
 
وانتقلت قوه أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة تمي الأمديد وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة ، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم د ج ن 7679، وسيارة أخرى، واصطدما ببعضهما ما تسبب في تهشم واجهة الأولى وانقلاب الثانية داخل أرض زراعية.
 
 
وأسفر الحادث عن إصابة سائقي السيارتين وهما، محمود علي محمد، 32 سنة، مقيم بقرية تاج العز، وحالة خطرة، ونادر حجازي محمد، 29 سنة، مقيم بمدينة تمي الأمديد، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

حادث تصادم

سياره نقل

طريق الربع

قريه الربع

تمي الأمديد

مركز شرطة تمي الأمديد

مصابين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة