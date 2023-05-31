ضبط مسجل خطر هدد عائلة زوجته ببندقية خرطوش لمنعها من الطلاق منه بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمى الأمديد محافظة الدقهلية، من ضبط مسجل شقى خطر "سرقات" وذلك بعد قيامة بإشهار سلاح ناري"بندقية خرطوش" وتهديد أسرة زوجته لوجود خلافات عائلية نتيجة قيام الزوجة بهجر منزل الزوجية ورفع دعوى قضائية للطلاق منه.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقى، مأمور مركز شرطة تمى الأمديد، من بعض الأهالى بتمكنهم من ضبط شخص بحوزته سلاح ناري" بندقيه خرطوش" خلف السنترال وإشهاره وتهديد احد الأشخاص.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وجود كلا من "أحمد.ا"ح"، 55 عامان ترزى، ونجله "محمد"، 25 عاما، ترزى ويقيمان بذات العنوان.

وبسؤالهم قررا بقيام زوج نجله الأول، ويدعي"إسلام.م.ع"، 25 عاما، مقيم قرية أبوصير التابعة للمركز، وحاليا مقيم بمدينة السنبلاوين بالتوجه إلى منزلهم وأشهر بيده سلاح ناري"بندقية خرطوش"، بقصد تهديدهما نتيجة وجود خلافات عائلية، إلا أنهم تمكنوا بمساعدة الأهالى من ضبطه وبحوزته "بندقية خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى قدره 15 ألف جنيه.

بسؤال المتهم اكد وجود خلافات عائلية مع زوجته ووالدها نتيجة ترك الزوجة منزل الزوجية وقيامها برفع دعوى قضائية للطلاق منه إلا أنه توجه إليها للعدول عن قرار طلاقها.

بفحص المتهم تبين أنه مسجل شقى خطر "فئة ب" سرقات وسابق اتهامه فى 12 قضية سرقات متنوعة أخرهم القضية رقم 1045/2017 جنح مركز السنبلاوين "سرقة مسكن.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.