إخلاء 7 منازل مجاورة للعقار المنهار برشيد تحسبا لأى ظروف طارئة

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالبحيرة، من جهودها لإزالة آثار انهيار عقار مدينة رشيد، ورفع الأنقاض للكشف عن ضحايا الواقعة.

وأكدت مصادر مطلعة بمحافظة البحيرة، أن العقار المشار إليه والمكون من 8 طوابق صدر قرار من الوحدة المحلية بإزالة 3 طوابق مخالفة، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية فى مواجهة الواقعة ، وتم إصدار قرار إخلاء 7 عقارات مجاورة للعقار المنهار تحسبا لأى طارئ.