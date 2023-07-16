إخلاء 7 منازل مجاورة للعقار المنهار برشيد تحسبا لأى ظروف طارئة

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالبحيرة، من جهودها لإزالة آثار انهيار عقار مدينة رشيد، ورفع الأنقاض للكشف عن ضحايا الواقعة.
وأكدت مصادر مطلعة بمحافظة البحيرة، أن العقار المشار إليه والمكون من 8 طوابق صدر قرار من الوحدة المحلية بإزالة 3 طوابق مخالفة، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية فى مواجهة الواقعة ، وتم إصدار قرار إخلاء 7 عقارات مجاورة للعقار المنهار تحسبا لأى طارئ.
وكان وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف جهودها لسرعة رفع انقاض العقار المنهار برشيد وإزالة آثاره بشكل تام، جاء ذلك خلال تفقدها عمليات إزالة العقار المنهار بشارع الوسطانى بوسط رشيد يرافقها اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد والقيادات الشعبية والتنفيذية.
وكان ارتفع، عدد ضحايا عقار مدينة رشيد المنهار إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقى العلاج.
وكانت مدينة رشيد بالبحيرة قد شهدت اليوم الأحد انهيار منزل مكون من 8 طوابق بمنطقة الوسطانى بوسط المدينة مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين حتى الآن بكسور وجروح مختلفة.
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