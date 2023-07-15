ما الفوائد الصحية للحبهان؟.. أبرزها تحسين صحة الجهاز الهضمي

كتبت نهير عبد النبى

يحتوى الحبهان على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والمشاكل الصحية، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن فوائد الحبهان هي:



1. يحسن صحة الجهاز الهضمي وفقًا لدراسة هندية ، يمكن استخدام الهيل في المأكولات ليس فقط للنكهة ، ولكن أيضًا لتحسين الهضم وتحفز التوابل أيضًا عملية التمثيل الغذائي ، نظرًا لخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات .

ومن المعروف أيضًا أن الحبهان يحفز إفراز حمض الصفراء في المعدة ، مما يساعد على الهضم وفقدان الوزن والتمثيل الغذائي السليم للدهون ، ويمنع التوابل أيضًا أمراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل الارتجاع الحمضي وحموضة المعدة والإسهال وما إلى ذلك.



2. يعزز صحة القلب يمكن لخصائصه المضادة للأكسدة أن تعزز صحة القلب يحتوي الحبهان أيضًا على الألياف ، وهي مادة مغذية يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

يمكن للتوابل أيضًا أن تخفض مستويات ضغط الدم وهذا يفيد القلب ببساطة تناول ملعقة صغيرة من الكزبرة ورشة حبهان مع كوب من عصير الخوخ الطازج.



3. يساعد في الوقاية من السرطان أظهر الحبهان إمكانيته كعلاج طبيعي للسرطان، و أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه يمكن استخدام التوابل لمنع ، وتأخير ، وحتى عكس تكوين السرطان.

وفقًا لدراسة سابقة فإن تناول مسحوق الحبهان قد قلل من حدوث الأورام ويقلل أيضًا من الالتهابات العامة ، مما يثبط نمو الخلايا السرطانية ويشجع على موتها.



4. له خصائص مدر للبول يمتلك الحبهان خواصًا مدرّة للبول يمكن أن تفيد حالات ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب والصرع، وتساعد خصائص الحبهان المدرة للبول أيضًا في إزالة السموم.



5. يساعد في محاربة الاكتئاب وفقًا لتقرير صحي ، يمكن أن يساعد الحبهان بالفعل الأشخاص في التغلب على الاكتئاب.



6. يحارب الربو يلعب الحبهان دورًا في محاربة أعراض الربو مثل الصفير والسعال وضيق التنفس وضيق الصدر، و تجعل التوابل التنفس أسهل عن طريق تعزيز الدورة الدموية داخل الرئتين كما أنه يحارب الالتهابات ذات الصلة عن طريق تلطيف الأغشية المخاطية.



7. يساعد في علاج مرض السكري الحبهان غني جدًا بالمنجنيز وهو معدن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا الجانب.