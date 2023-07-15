ما الفوائد الصحية للحبهان؟.. أبرزها تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوى الحبهان على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والمشاكل الصحية، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن فوائد الحبهان هي:
1. يحسن صحة الجهاز الهضميوفقًا لدراسة هندية ، يمكن استخدام الهيل في المأكولات ليس فقط للنكهة ، ولكن أيضًا لتحسين الهضم وتحفز التوابل أيضًا عملية التمثيل الغذائي ، نظرًا لخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات .
ومن المعروف أيضًا أن الحبهان يحفز إفراز حمض الصفراء في المعدة ، مما يساعد على الهضم وفقدان الوزن والتمثيل الغذائي السليم للدهون ، ويمنع التوابل أيضًا أمراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل الارتجاع الحمضي وحموضة المعدة والإسهال وما إلى ذلك.
2. يعزز صحة القلبيمكن لخصائصه المضادة للأكسدة أن تعزز صحة القلب يحتوي الحبهان أيضًا على الألياف ، وهي مادة مغذية يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب.
يمكن للتوابل أيضًا أن تخفض مستويات ضغط الدم وهذا يفيد القلب ببساطة تناول ملعقة صغيرة من الكزبرة ورشة حبهان مع كوب من عصير الخوخ الطازج.
3. يساعد في الوقاية من السرطانأظهر الحبهان إمكانيته كعلاج طبيعي للسرطان، و أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه يمكن استخدام التوابل لمنع ، وتأخير ، وحتى عكس تكوين السرطان.
وفقًا لدراسة سابقة فإن تناول مسحوق الحبهان قد قلل من حدوث الأورام ويقلل أيضًا من الالتهابات العامة ، مما يثبط نمو الخلايا السرطانية ويشجع على موتها.
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