5 أطعمة نباتية غنية بالكالسيوم.. أبرزها اللوز

الأطعمة النباتية لزيادة تناول الكالسيوم

1. الخضراوات الورقية

الخضار الورقية الداكنة مثل اللفت والسبانخ والكرنب الأخضر والبوك تشوي ليست مليئة بالفيتامينات والمعادن فحسب ، بل توفر أيضًا كمية جيدة من الكالسيوم,ادمج هذه الخضروات في السلطات أو البطاطس المقلية أو المقلية لزيادة كمية الكالسيوم التي تتناولها.

2. التوفو

التوفو ، المصنوع من فول الصويا ، عبارة عن بروتينات نباتية متعددة الاستخدامات تحتوي أيضًا على الكالسيوم، ابحث عن التوفو المحتوي على الكالسيوم أو الأصناف المدعمة بالكالسيوم لزيادة تناول الكالسيوم. يمكن استخدامها في القلي السريع أو الكاري أو حتى كبديل للحوم في الأطباق المختلفة.

3. الحليب النباتي المدعم

العديد من بدائل الألبان النباتية ، مثل حليب الصويا وحليب اللوز وحليب الشوفان ، مدعمة بالكالسيوم، تحقق من الملصقات للتأكد من أن الحليب الذي تختاره يوفر كمية كبيرة من الكالسيوم. استخدم هذا الحليب في الحبوب أو العصائر أو القهوة لزيادة كمية الكالسيوم التي تتناولها.