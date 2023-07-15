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19 سبتمبر الحكم على متهم بقضية "أنصار بيت المقدس"

السبت، 15 يوليو 2023 02:06 م
19 سبتمبر الحكم على متهم بقضية "أنصار بيت المقدس" المستشار محمد السعيد الشربيني-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس - كريم صبحى

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم إعادة تأجيل محاكمة متهم بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس"، لجلسة 19 سبتمبر للنطق بالحكم.
 
ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى والذين حكم عليهم فى وقت سابق العديد من التهم منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.
 
 

بيت المقدس

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