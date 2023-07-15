اليوم السابع
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وزير التجارة يقرر استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأكسجين لمدة عام

السبت، 15 يوليو 2023 01:26 م
وزير التجارة يقرر استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأكسجين لمدة عام المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة
كتب - إسلام سعيد

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أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركي (2804.40) إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
 
وأوضح الوزير أن استمرار العمل بالقرار يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية. 
 
ولفتت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية إلي أنه باستطلاع رأي وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الأكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أى معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة، والموافقة على تصدير الفائض من الأكسجين الطبى المسال بعد أن يتم تأمين احتياجات وزارة الصحة والسكان من المخزون الاستراتيجي.

ظر تصدير الأكسجين لمدة عام

تصدير الأكسجين



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