اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مد قرار حظر تصدير الأكسجين إلا بموافقة وزيرى الصحة والتجارة والصناعة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:15 م
مد قرار حظر تصدير الأكسجين إلا بموافقة وزيرى الصحة والتجارة والصناعة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار حظر تصدير الأكسجين إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية. 
 
وأوضح إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أن القرار الأول صدر العام الماضي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا وتوفير احتياجات المستشفيات والمنشآت الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمة الطبية.  
 
ولفت السجيني إلى أنه باستطلاع رأي وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الاكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أي معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة.
 
 
 

تصدير الاكسجين

حظر تصدير الأكسجين

صادرات مصر من الاكسجين



الموضوعات المتعلقة

وزارة التجارة: اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسور نقطة ارتكاز للصادرات المصرية

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:58 م

وزير التجارة الجزائرى: نرحب ونشجع على إنشاء شراكة اقتصادية فعالة مع مصر

الخميس، 30 يونيو 2022 02:50 م

وزير التجارة الجزائرى: حجم التبادل التجارى مع مصر 787 مليون دولار فى عام 2021

الخميس، 30 يونيو 2022 12:19 م

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الجيش السودانى ينفى أسر جنود إثيوبيين فى الفشقة.. وزارة التجارة الأمريكية تضيف 36 كيانا روسيا للعقوبات.. لجنة الحج: مليون حاج يؤدون الفريضة هذا العام

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة