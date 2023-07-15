وزارة العمل:" تصنيع الجلود " فى دورة تدريبية لشباب الإسكندرية

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة العمل اليوم السبت تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بشأن افتتاح دورة تدريبية بمركز التدريب المهني شرق في مجال تصنيع منتجات الجلود، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة ومستحدثة لهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل.

وأوضح محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية في تقريره للوزارة، أن 15 متدرب ومتدربة شاركوا في "الدورة"، بمركز تدريب مهني شرق والتي تستمر لمدة أسبوعين ، لتأهيلهم على ريادة الأعمال، مشيراً إلى التدريب علي المهنة الجديدة لتصنيع منتجات الجلود وهي من المهن المطلوبة لسوق العمل المصرى بهدف فتح آفاق جديدة للشباب وتأهيلهم، ومساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة لهم توفر لهم " حياة كريمة " .

كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية عن ختام برنامج تدريبى فى مجال "اللحام – الأرجون" وذلك في إطار خطة المديرية في تنظيم الدورات التدريبية التى تقوم بها المديرية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة في إطار خطة التدريب المهني للعام المالي 2023-2024 ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على تنظيم العديد من برامج التدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ،دعماً من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.

وبحسب بيان وزارة العمل اليوم السبت أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقلبوبية في تقريرها للوزارة، ختام برنامج تدريبي في مجال اللحام – الأرجون ، بمركز التدريب المهني بالخانكة التابع للمديرية والتي نُفذت خلال الفترة من " 18 / 6 / 2023 حتى 6 / 7 / 2023 " لـ 9 متدربين تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وإدارة التدريب المهني بالمديرية .

وأضافت مدير المديرية أن المديرية مستمرة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظة لتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، منوهةً إلى أنه على من يرغب الالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة التوجه لمقر المديرية لطلب الالتحاق بها.