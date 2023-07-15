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وزارة العمل تعلن عن ملتقى توظيفى يوفر 2548 فرصة فى عدة تخصصات.. التفاصيل

السبت، 15 يوليو 2023 01:00 ص
وزارة العمل تعلن عن ملتقى توظيفى يوفر 2548 فرصة فى عدة تخصصات.. التفاصيل وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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دعت وزارة العمل شباب محافظة القليوبية الباحث عن فرصة عمل تسجيل بياناته، والمشاركة في ملتقى التوظيف الذي سوف تنظمه مديرية عمل محافظة القليوبية صباح يوم السبت الموافق 29 يوليو  2023  الجاري، بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة،وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء عبد الحمدي الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية في تقريرها للوزارة، أن الملتقى تنظمه المديرية بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، وفي إطار استراتيجية القيادة السياسية للحد من معدلات البطالة.

وأشارت مدير المديرية إلى الملتقى أن  يوفر 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في  مختلف  المجالات ، منوهةً إلى أنه على من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته خلال الرابط التالي: أضغط هنا 


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