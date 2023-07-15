نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يومًا صحيًا مجانيًا

الإسكندرية جاكلين منير

شهد نادي المهندسين بالإسكندرية اليوم الجمعه، اقبالا كبيرا على اليوم الصحى المجانى للمهندسين وأسرهم، فى التخصصات الطبية المختلفة تحت رعاية الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن اليوم شهد اقبال من المهندسين وأسرهم وبلغ عدد المستفيدين من الكشف الطبي المجانى 110 مهندسين منذ الساعة الثانية ظهرًا وحتى نهاية اليوم بمركز الخدمات فى نادي المهندسين بسابا باشا.

وأضاف، أن اليوم الصحى يشمل كشف قلب كشف عظام قياس ضغط الدم قياس نسبة السكر في الدم.

وأشار إلى أن لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم خدمات طبية متنوعة للمهندسين وأسرهم وعقد برتوكولات مختلفة لتوفير خدمات طبية مميزة للأعضاء.