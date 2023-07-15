اليوم السابع
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الكشف على 1624 مواطنا وتقديم العلاج بالمجان فى قوافل طبية غرب الإسكندرية

السبت، 15 يوليو 2023 01:04 م
الكشف على 1624 مواطنا وتقديم العلاج بالمجان فى قوافل طبية غرب الإسكندرية قوافل طبية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة خلال هذا الإسبوع،  قافلة طبية بمركز شباب مبارك، وأخرى بمركز شباب الشهيد محمد المسيري بالعجمي، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
 
وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن كل قافلة ضمت 6 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة وشارك في كل منهما 40 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.
 
وأشارت وكيل الوزارة الى أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على 1624 مريض من أهالي من منطقة العجمي وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 82 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
 
من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلتين إجراء 228 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 94 تحليلا بمعمل الطفيليات و 9 أشعة سينية ، و 36 أشعة بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص 171 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 1009 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.
 
 
 
 
 
 

الاسكندرية

قوافل طبية

العلاج بالمجان

قرى غرب الاسكندرية



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