نجاح مستشفى بئر العبد التخصصى فى إجراء عملية دقيقة لطفل يعاني من كسور بالحوض

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجح فريق طبى بمستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء، فى إجراء عملية جراحية ناجحة لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، بعد تعرضه لكسر مضاعف ومفتت بالحوض وعدم استقرار العلامات الحيوية للمريض وفقدان الدم ونزيف داخلي بالبطن وتهتك الأعضاء الداخلية.

أعلن مستشفى بئر العبد التخصصى، أن العملية تمت في المستشفى برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبالتعاون مع الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز المتخصصة و الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة منال المصري عميد كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة.

وأوضح البيان أن الطفل تعرض لحادث هرسي أليم نتج عنه كسر مضاعف ومفتت بالحوض وعدم استقرار بالعلامات الحيوية للمريض وفقدان بالدم ونزيف داخلي بالبطن وتهتك بالأعضاء الداخلية.

وقام الدكتور محمد سلامة حمدي، مدرس واستشاري جراحة العظام وجراحات المفاصل والعمود الفقري والمناظير بالقصر العيني جامعة القاهرة ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى بئر العبد التخصصي بإجراء عملية جراحية دقيقة وخطيرة للطفل، تم تثبيت كسر الحوض باستخدام شرائح ومسامير مرنة تثبيت أمامي وخلفي، وبعد تحسن حالة الصحية تم خروج المريض من المستشفى.

واستقبل مستشفى بئر العبد التخصصي بشمال سيناء اليوم السبت 22 طبيبًا من 4 جامعات لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج للمرضى الذين يترددون على المستشفى من جميع أنحاء المحافظة.

وأعلن المستشفى في بيان أن الأطباء القادمين وفقًا لبروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية، وهي الأزهر - القاهرة - المنصورة - الزقازيق، سيقدمون خدماتهم خلال الفترة من 15 يوليو و 2023 حتى 20 يوليو 2023. وتضم قائمة الأطباء تخصصات : أنف وأذن، جهاز هضمي، مسالك بولية، تخدير، أشعة، تجميل، عظام، جراحة عامة، أمراض باطنة، عيون، جراحة قلب وصدر، جراحة مخ وأعصاب، نساء وتوليد، جراحة أطفال، جراحة أوعية.