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حياة كريمة ببنى سويف: توفير العلاج لـ 1191 حالة بقافلة مجانية

الجمعة، 14 يوليو 2023 03:35 م
حياة كريمة ببنى سويف: توفير العلاج لـ 1191 حالة بقافلة مجانية حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس الماضيين" بقرية بنى منين مركز الفشن، فى 7 تخصصات (الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء- الأسنان- تنظيم الأسرة، الجلدية) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1191مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 47، معمل طفيليات 35، حالات الأشعة 10، استصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 86 حالة.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحى استفاد منها 100مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

من ناحيته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى والكبير، الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.


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