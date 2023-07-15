مصرع مسن صدمه قطار بمحطة البيروم بالشرقية

لقى مسن مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث قطار صدمه في محطة قطارات البيروم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول عبدالفتاح أ م، 60 سنة، مقيم في قرية البيروم بمركز فاقوس، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث قطار صدمه في محطة قطارات البيروم بمركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

في سياق آخر، استقبل مستشفى بلبيس المركزي الطفلة سلمى س ف د، 15 سنة، مقيمة في قرية شبرا النخلة بمركز بلبيس، مصابة بحالة إعياء وتسمم شديدين إثر تناولها قرص حفظ الغلال، وتم تحويلها إلى قسم السموم في مستشفى الزقازيق العام لكنهار فارقت الحياة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.