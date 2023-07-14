العثور على طفلة حديثة الولادة أسفل مقعد داخل قطار بالشرقية

عثر أحد المواطنين على طفلة حديثة الولادة؛ وذلك داخل إحدى عربات القطار في محطة قطارات الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لمباحث السكة الحديد بعثور أحد المواطنين على طفلة رضيعة أسفل الكرسي الأمامي في العربة الرابعة من عربات القطار بمحطة الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة المعثور عليها لا تزل بالحبل السري، وكانت ملفوفة بكوفرتة، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 2594 إداري قسم شرطة اول الزقازيق لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة، قررت نقلها إلى حضانة مستشفى الأحرار التعليمي لفحصها، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.