اليوم السابع
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مصرع محامية ومسنة صدمتهما سيارة فى حادث مرورى بالطريق الدائري

السبت، 15 يوليو 2023 04:00 م
مصرع محامية ومسنة صدمتهما سيارة فى حادث مرورى بالطريق الدائري سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت محامية وسيدة مصرعهما، بعدما صدمتهما سيارة بالطريق، بنطاق القاهرة الجديدة، وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود حادث مروري بالطريق الدائري اتجاه المنيب، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ. 
 
وتبين بالفحص  مصرع محامية، وسيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عاما، حيث صدمتهما السيارة أثناء عبور الطريق، وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.
 

مصرع محامية

حادث مروري

القاهرة الجديدة



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