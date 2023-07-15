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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة بالمنيا

السبت، 15 يوليو 2023 01:43 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى مشاجرة بين طرفين بالمنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وجارى التحقيق في الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بنشوب مشاجرة بأحد الاحياء بمدينة المنيا.
 
على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة وقعت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة.
 
تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وإلقاء القبض على المتهمين، وتن إخطارا النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


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