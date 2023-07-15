المشدد 15 سنة لكهربائى لحيازته وتعاطيه مخدر الحشيش فى الإسكندرية

الاسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل رجب فودة، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم " ع.م.ص"، بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية، عما أسند إليه ،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9444 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ، أنه حال تلقي وحدة مباحث القسم ، بلاغا يفيد بقيام المتهم " ع.م.ص" كهربائي ،بالاتجار في المواد المخدرة ، فانتقلت قوة أمنية من القسم الي مكان تواجده ، وبمراقبة المتهم أبصرته يخرج لأحد عملائه لفافة تحوي علي مخدر الحشيش من علبة سجائر ، فتم ضبطه وانتزاع العلبة من يده بينما لاذا العميل بالفرار ، وبفضها تبين احتوائها علي عدد 10 قطعة حشيش ،وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول ،وبمواجتهه أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن 10 لفافات المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش، ووزنت 16.35 جراما ، كما تبين من العينه المأخوذة من المتهم ، أسفرت إيجابية تعاطية مخدر الحشيش ، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.