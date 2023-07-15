مصرع سائق نتيجة إصابته بطلق خرطوش فى مشاجرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى سائق مصرعه اليوم السبت متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش بالرأس، فى مشاجرة بشارع الثلاثينى بدائرة قسم ثان بمدينة الإسماعيلية، قبل أيام أثناء مروره فى محيط المشاجرة.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنرى ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد إصابة سائق يدعى على جابر أحمد البارودى، 35 عام، على إثر إصابته بطلق خرطوش بالجمجمة من الخلف، فى مشاجرة بالثلاثينى.

تم الدفع بسيارة إسعاف فى حينها إلى مكان وقوع الحادث ونقل إلى مجمع الإسماعيلية الطبى، وخضع للعناية المركزة الدقيقة لكنه توفى اليوم متأثرا بإصابته، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.