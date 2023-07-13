مدير بيطرى الأقصر يستعرض خطة الحملة الثانية ضد الحمى القلاعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، اجتماع مع الأطباء مديرى الإدارات بمديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات البيطرية الخارجية ورؤساء الأقسام، حيث تناول في الاجتماع خطة استعدادات مديرية الطب البيطري بالأقصر للحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأكد مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، خلال الإجتماع على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بلجان التحصين، وتنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتأمين للحيوانات المحصنة، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية( التنسيق مع الوحدات المحلية والمجالس القروية والشرطة والعمد وشيخ البلد والأوقاف والكنائس )، وكذلك الالتزام بمواعيد عمل لجان التحصين من الضوء للضوء، وتكثيف عمل الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، تنفيذ أعمال التقصى واستمرار أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً، وبشكل منتظم بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة.

وعلى هامش الاجتماع عقد الدكتور فتحى سلمى، اجتماع تنسيقى مع شهيرة عبد المجيد مسؤول مؤسسة صناع الحياة، ومصطفى عيد مسئول برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، بحضور الأطباء مديرى الإدارات البيطرية، وذلك للتنسيق لمتابعة أعمال الترقيم والتسجيل والتحصين والتأمين على الأغنام التى سوف يتم تسليمها إلى الأسر المستحقة، وفى نهاية الاجتماع قدم التهنئة لجميع السادة الحضور بمناسبة العودة للعمل بعد عيد الأضحى المبارك متمنياً للجميع التقدم والتوفيق، ومؤكداً على أنه ستظل دائما مديرية الطب البيطري بالأقصر فى خدمة المجتمع.



إجتماع لوضع خطة الحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



إجتماع لوضع خطة الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية



مدير بيطرى الأقصر يعقد إجتماع لوضع خطة الحملة القومية الثانية







