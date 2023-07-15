مديرية التموين بقنا تحرر 59 مخالفة متنوعة فى حملات على 4 مراكز

قنا صابر سعيد

شنت مديرية التموين بقنا حملة على الأسواق لمراقبة التجار في عدد مختلف من المراكز، أسفرت عن تحرير 59 مخالفة تموينية متنوعة.

أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن حملة بندر قنا أسفرت عن ضبط 20 كجم لحوم ضاني مجهولة المصدر، 20 كجم مصنعات لحوم مجهولة المصدر، وحملة مركز قنا أسفرت عن ضبط جوال دقيق بلدى مدعم "تجميع"، وضبط سجائر تباع بازيد من السعر، 70 علبة سجائر تباع بأزيد من السعر، وفي مركز فرشوط أسفرت الحملة عن ضبط 24 عبوة مصنعات غذائية، 48 عبوة شاي، 50 عبوة مستلزمات ادوات عمارة، جميعهم مجهولي المصدر.

وأشار السيد، إلى أن حملة مركز نقادة أسفرت عن ضبط 330 كجم قمح محلي بغرض بيعه في السوق السوداء، 203 لتر بنزين وذلك لتجميع المواد البترولية، 30 علبة سجائر مجهولة المصدر، 5 شيكارة عدس مجهول المصدر، في إدارة دشنا تحرر27 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، 5 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر تصرف في دقيق مخابز.

