محافظ الدقهلية يحيل 74 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 74 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، . وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن تمى الأمديد ومنية النصر وطلخا و نبروه والمنزلة وشربين، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 60 محضرا في مجال المخابز، شملت محاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحاضر تصرف دقيق بكمية قدرها (27 شيكارة ) و محاضر نقص وزن، وكذا 14 محضرا في مجال الأسواق، شملت محاضر عدم إعلان عن الاسعار، ومحاضر عدم وجود شهادة صحية، وتم إعدام 28 كجم مواد غذائية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.