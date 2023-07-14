ضبط مياه غازية وزيت طعام منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية فى بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة محمد أحمد عوض حملة تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لمتابعة حركة سير المحروقات وذلك تحت إشراف محمد حلمى وكيل مديرية التموين.

ومن جانبها تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة ومحمد السحراوى ورومانى عادل وحاتم ماهر والعميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين من ضبط أحد المحال التجارية بحوزته 480 زجاجة مشروبات مياه غازية وبالفحص تبين من خلال الكشف أنها مجهولة المصدر وبدون أية فواتير تدل على نشأتها.

كما تمكنت الحملة من ضبط محل تجارى بدائرة حى الزهور بحوزته 240 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر وبدون أية فواتير تدل على مصدرها بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الكمية المضبوطة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.