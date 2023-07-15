محافظة السويس تنظم أول مهرجان للمانجو الخميس المقبل

السويس- صبرى غانم

تشهد محافظة السويس انطلاق أول مهرجان للمانجو، يوم الخميس المقبل، على كورنيش المحافظة الجديد تحت رعاية محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر.

ويشارك بالمهرجان أصحاب المزارع الخاصة بالمانجو بالمحافظة داخل القطاع الريفي، وخاصه الثمار التي لم يستخدم في زراعتها أى نوع من المواد الكيميائية، وينظم خلال الاحتفال بمهرجان المانجو عروض فنية لموسيقى السمسمية وعدد من الفرق الفنية المختلفة.

وقال أحمد خشانه عضو مجلس الشيوخ بالسويس، إن المحافظة ستشهد أول مهرجان للمانجو وسيتم خلاله تقديم فقرات فنية وعروض مختلفة لإسعاد الأسر بالمحافظة ويكون تجمع رائع لأهالى السويس.

وأعرب خشانه عن الشكر لمحافظ السويس علي ما يقوم به من إنجازات بالمحافظة وحرصه الدائم علي دعم كل جهد يدخل السعادة علي أهل المحافظة.