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متحف الغردقة يعرض تاجا ذهبيا مرصعا بالألماس واللؤلؤ من مجوهرات الأسرة العلوية

السبت، 15 يوليو 2023 02:00 ص
متحف الغردقة يعرض تاجا ذهبيا مرصعا بالألماس واللؤلؤ من مجوهرات الأسرة العلوية التاج الذهبى بمتخف آثار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ضمن القطع الأثرية النادرة بمتحف آثار الغردقة، يوجد قطعة أثرية عبارة عن تاج ذهبى مرصع بالألماس واللؤلؤ الطبيعي، تعرف عليه فى المعلومات الأتية:
 
يقول مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف آثار الغردقة، أن التاج الذهبى الموجود ضمن قطع متحف الغردقة يعتبر من القطع النادرة والفريدة والتى تحكى مسلسل الفن والجمال لأثار مصر، وهو قطعة فريدة ومميزة من الحلي والمجوهرات الخاصة بالأسرة العلوية.
 
وأضاف أن التاج عبارة تاج رائع من الذهب مرصع بفصوص من الألماس واللؤلؤ الطبيعي، بإلاضافة إلى خمس  قطع من حجر شبه كريم وهو حجر الأكوامارين ذو اللون المميز والرائع، كما أن التاج أيضا مطلي في بعض الأجزاء بالمينا الخضراء لإضفاء لمعة على باقي أجزاء التاج وأكسابه شكلاً جمالياً غاية في الروعة بالتناسق بين لون الذهب وتوزيع الأحجار المرصع بها التاج والمينا الخضراء . 
 
التاج الذهبى بمتخف آثار الغردقة
التاج الذهبى بمتخف آثار الغردقة

 


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